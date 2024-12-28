Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:41, 28 декабря 2024Силовые структуры

Россиянина осудят за случайную расправу над знакомым из-за алкогольного напитка

В Костромской области осудят мужчину за случайное убийство знакомого
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Костромской области осудят мужчину за случайную расправу над знакомым из-за алкогольного напитка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Ему предъявлено обвинение по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

По данным следствия, в августе 36-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде дома в городе Буе поссорился со знакомым. Конфликт произошел из-за того, что товарищ не поделился с ним спиртным напитком. На этом фоне мужчина его избил. Пострадавший упал и ударился затылком о бетонный пол.

Жильцы дома обнаружили потерпевшего и вызвали экстренные службы. Его отвезли в больницу, но травмы оказались несовместимы с жизнью. В ходе расследования обвиняемый вину признал, сейчас он находится под стражей. Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что избитый пьяным незнакомцем российский пенсионер отсудил у обидчика полмиллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин принес извинения Алиеву из-за крушения самолета AZAL. Кремль сообщил об уголовном деле, допрашивают военных

      Мальчик потерял семью после цунами и выживал 21 день благодаря луже воды

      В Европе автобус с туристами съехал с обледеневшей дороги и упал в озеро

      Россиянам пришлось 20 лет жить в разрушающемся доме

      Президент Грузии встала в живую цепь на митинге в Тбилиси

      Новая власть в Сирии усилила охоту за причастными к режиму Асада

      Средняя ставка по вкладам крупнейших банков России обновила максимум

      Солдаты ВСУ продержали россиянку в погребе четыре дня

      Путин и Алиев обсудили следствие по делу крушения самолета AZAL

      России спрогнозировали рекордный вывоз ключевой агрокультуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше