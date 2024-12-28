Россиянина осудят за случайную расправу над знакомым из-за алкогольного напитка

В Костромской области осудят мужчину за случайное убийство знакомого

В Костромской области осудят мужчину за случайную расправу над знакомым из-за алкогольного напитка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

Ему предъявлено обвинение по статье 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

По данным следствия, в августе 36-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде дома в городе Буе поссорился со знакомым. Конфликт произошел из-за того, что товарищ не поделился с ним спиртным напитком. На этом фоне мужчина его избил. Пострадавший упал и ударился затылком о бетонный пол.

Жильцы дома обнаружили потерпевшего и вызвали экстренные службы. Его отвезли в больницу, но травмы оказались несовместимы с жизнью. В ходе расследования обвиняемый вину признал, сейчас он находится под стражей. Дело передано в суд.

Ранее сообщалось, что избитый пьяным незнакомцем российский пенсионер отсудил у обидчика полмиллиона рублей.