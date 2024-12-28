Россиянка подожгла входную дверь в МФЦ и ждала вертолета со спецназом

Жительница Курска стала фигуранткой дела о теракте за поджог двери в МФЦ

В отношении 70-летней жительницы Курска, которая по указанию мошенников пыталась поджечь многофункциональный центр (МФЦ), возбудили уголовное дело о теракте. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении МВД России по Курской области.

По данным ведомства, все произошло в здании на улице Щепкина. С помощью легковоспламеняющейся жидкости женщина подожгла входную дверь в помещение МФЦ, снимая происходящее на телефон. Возгорание было локализовано за считанные минуты, а россиянка задержана находившимися рядом полицейскими.

Во время допроса пенсионерка пояснила, что общалась по телефону с «сотрудниками правоохранительного ведомства», которые убедили ее снять почти 200 тысяч рублей с кредитной карты и совершить поджог. После ее действий к зданию должен был прибыть вертолет со спецназом и задержать злоумышленников из МФЦ.

Женщина осознала, что это мошенники, только во время следственных действий. Сейчас ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее пенсионерка по заданию аферистов подожгла автомобиль около отделения полиции в Брянске, чтобы подать сигнал «вертолетам ФСБ из Москвы».