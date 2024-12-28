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16:41, 28 декабря 2024Силовые структуры

Российская пенсионерка подожгла фейерверки в двух отделениях почты

В Йошкар-Оле задержали пенсионерку за поджог фейерверков в отделениях почты
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Пресс-служба МВД по Республике Марий Эл

В Йошкар-Оле полиция задержала жительницу, которая подожгла фейерверки в двух отделениях почты. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным источника, женщина пришла в отделения, расположенные на улицах Строителей и Советской в Марий Эл, зажгла фейерверки и скрылась. Полицейские установили личность поджигательницы — ей оказалась 62-летняя пенсионерка.

По предварительным данным, она стала жертвой телефонных мошенников и потеряла 1,7 миллиона рублей. После этого аферисты убедили россиянку устроить поджог, за что обещали вернуть деньги. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что жительница Курска стала фигуранткой дела о теракте за поджог двери в МФЦ.

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