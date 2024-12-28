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08:46, 28 декабря 2024Россия

Российские военные уничтожили советский танк ВСУ в Курской области

Народный фронт: российские военные уничтожили танк Т-64БВ ВСУ в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные уничтожили советский танк Т-64БВ Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Народном фронте, передает ТАСС.

«В курском приграничье бойцы продолжают теснить противника с помощью дронов РТДК и "Пиранья". Уничтожается бронетехника и личный состав врага, нарушается связь, снижается топливная обеспеченность противника», — отметил собеседник агентства.

В частности, российские бойцы нанесли удар по правой верхней полусфере башни танка Т-64БВ, когда технику уже бросил украинский экипаж.

Кроме того, были уничтожены две боевые машины пехоты (БМП) с украинским десантом на борту, а также две цистерны горюче-смазочных материалов (ГСМ) на одной из заправок на подконтрольной противнику территории и вышка связи.

Ранее сообщалось, что крымские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ в Курской области. Часть украинских солдат сдалась в плен.

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