Народный фронт: российские военные уничтожили танк Т-64БВ ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили советский танк Т-64БВ Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Народном фронте, передает ТАСС.

«В курском приграничье бойцы продолжают теснить противника с помощью дронов РТДК и "Пиранья". Уничтожается бронетехника и личный состав врага, нарушается связь, снижается топливная обеспеченность противника», — отметил собеседник агентства.

В частности, российские бойцы нанесли удар по правой верхней полусфере башни танка Т-64БВ, когда технику уже бросил украинский экипаж.

Кроме того, были уничтожены две боевые машины пехоты (БМП) с украинским десантом на борту, а также две цистерны горюче-смазочных материалов (ГСМ) на одной из заправок на подконтрольной противнику территории и вышка связи.

Ранее сообщалось, что крымские десантники штурмом взяли опорный пункт ВСУ в Курской области. Часть украинских солдат сдалась в плен.

