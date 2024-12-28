Российский мэр назвал «мраком» новую дорогу в своем городе

Губернатор Вологодской области Филимонов назвал «мраком» новую дорогу в городе

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов возмутился качеством новой дороги рядом с железнодорожным вокзалом в Вологде. Он прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

Местные жители пожаловались главе региона на неровную плитку, которую недавно обновили, и назвали ее «позорищем». Филимонов отметил, что замечание является абсолютно справедливым, и посетовал на рабочих. «Подрядчик ответит по полной. Мрак. Ему же говорил — положить асфальт, а не плитку. Решим обязательно», — написал он.

Губернатор добавил, что многое в Вологде делается впервые, поэтому мэрии города не хватает опыта в сфере благоустройства. Однако власти учатся на своих ошибках и впредь не допустят подобных недочетов.

Ранее в Вологде открыли памятник второму руководителю СССР Иосифу Сталину. Скульптуру установили на территории дома-музея «Вологодская ссылка».