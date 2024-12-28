Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:29, 28 декабря 2024Экономика

Российский мэр назвал «мраком» новую дорогу в своем городе

Губернатор Вологодской области Филимонов назвал «мраком» новую дорогу в городе
Александра Качан (Редактор)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов возмутился качеством новой дороги рядом с железнодорожным вокзалом в Вологде. Он прокомментировал ситуацию в своем Telegram-канале.

Местные жители пожаловались главе региона на неровную плитку, которую недавно обновили, и назвали ее «позорищем». Филимонов отметил, что замечание является абсолютно справедливым, и посетовал на рабочих. «Подрядчик ответит по полной. Мрак. Ему же говорил — положить асфальт, а не плитку. Решим обязательно», — написал он.

Губернатор добавил, что многое в Вологде делается впервые, поэтому мэрии города не хватает опыта в сфере благоустройства. Однако власти учатся на своих ошибках и впредь не допустят подобных недочетов.

Ранее в Вологде открыли памятник второму руководителю СССР Иосифу Сталину. Скульптуру установили на территории дома-музея «Вологодская ссылка».

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин принес извинения Алиеву из-за крушения самолета AZAL. Кремль сообщил об уголовном деле, допрашивают военных

      Мальчик потерял семью после цунами и выживал 21 день благодаря луже воды

      В Европе автобус с туристами съехал с обледеневшей дороги и упал в озеро

      Россиянам пришлось 20 лет жить в разрушающемся доме

      Президент Грузии встала в живую цепь на митинге в Тбилиси

      Новая власть в Сирии усилила охоту за причастными к режиму Асада

      Средняя ставка по вкладам крупнейших банков России обновила максимум

      Солдаты ВСУ продержали россиянку в погребе четыре дня

      Путин и Алиев обсудили следствие по делу крушения самолета AZAL

      России спрогнозировали рекордный вывоз ключевой агрокультуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше