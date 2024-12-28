Российский пенсионер предстанет перед судом за расправу в 1976 году ради радиолы

В Москве 76-летний пенсионер пойдет под суд за убийство ради радиолы в 1976 году

В Москве 76-летний российский пенсионер предстанет перед судом за расправу учиненную в 1976 году. Об этом в субботу, 28 декабря, в своем Telegram-канале сообщает столичная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, в возрасте 27 лет молодой человек нашел объявление о продаже дефицитного стереопроигрывателя «Fidelitе», но когда встретился с владелицей девайса, та потребовала невозможную для него сумму в 500 рублей, учитывая, что зарплата меломана составляла лишь 150 рублей. 17 ноября 1976 года он сказал, что снял деньги в сберкассе и готов к покупке, но при встрече напал на владелицу дефицитного товара и задушил ее.

Из квартиры помимо проигрывателя он похитил сервиз, хрусталь, три вазы, зонт и кожаный чемодан и еще 150 рублей, которые женщина получила на глазах злоумышленника за проданный по этому же газетному объявлению сервант «Хельга».

Теперь 76-летнему мужчине предъявлено обвинение. Уголовное дело с утвержденным в прокуратуре Москвы обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

29 ноября следователи раскрыли уголовное дело о нападении на семейную пару на востоке Москвы спустя 23 года и задержали подозреваемого.