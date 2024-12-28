Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
03:41, 28 декабря 2024Ценности

Российского шахматиста оштрафовали за джемпер под пиджаком

Шахматиста Непомнящего оштрафовали в Нью-Йорке на $200 за нарушение дресс-кода
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ян Непомнящий / X

Российского шахматиста Яна Непомнящего оштрафовали на чемпионате мира по блицу и рапиду в Нью-Йорке за несоблюдение дресс-кода. Об этом он написал в соцсети X.

Ггроссмейстер опубликовал фото, на котором он стоит в светлом пиджаке, надетом на светлый джемпер. По его словам, главный судья соревнований Ахмед Адли заявил, что шахматист не должен так одеваться. «Надеюсь, штраф в размере 200 долларов пойдет в фонд исследований моды в шахматах», — поиронизировал россиянин.

В мае Непомнящий назвал процент шахматистов в мире, которые играют нечестно. По его словам, около 15-17 процентов спортсменов используют запрещенную аппаратуру и программы, позволяющие получить преимущество. «Читерить очень просто, есть много способов, особенно когда мы говорим об игре онлайн», — заявил Непомнящий.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Украина заплатит огромную цену». Премьер Словакии Роберт Фицо раскрыл последствия западной авантюры Киева

      В США раскритиковали генсека НАТО за поведение на встрече с Зеленским

      Владельца взорвавшейся в Дагестане автозаправки перевели под домашний арест

      Политолог спрогнозировал политику США в Закавказье при Трампе

      Россиянам дали совет по инвестициям в 2025 году

      Испытания дистанционно-управляемого «Конкурса» показали на видео

      Чубайс снизил требования к фигурантам дела о краже его имущества

      Посол заявил о подготовке НАТО к войне с Россией

      В Конгрессе возмутились новой военной помощью Байдена Украине

      В российском городе загорелось кафе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше