Российского шахматиста оштрафовали за джемпер под пиджаком

Шахматиста Непомнящего оштрафовали в Нью-Йорке на $200 за нарушение дресс-кода

Российского шахматиста Яна Непомнящего оштрафовали на чемпионате мира по блицу и рапиду в Нью-Йорке за несоблюдение дресс-кода. Об этом он написал в соцсети X.

Ггроссмейстер опубликовал фото, на котором он стоит в светлом пиджаке, надетом на светлый джемпер. По его словам, главный судья соревнований Ахмед Адли заявил, что шахматист не должен так одеваться. «Надеюсь, штраф в размере 200 долларов пойдет в фонд исследований моды в шахматах», — поиронизировал россиянин.

В мае Непомнящий назвал процент шахматистов в мире, которые играют нечестно. По его словам, около 15-17 процентов спортсменов используют запрещенную аппаратуру и программы, позволяющие получить преимущество. «Читерить очень просто, есть много способов, особенно когда мы говорим об игре онлайн», — заявил Непомнящий.