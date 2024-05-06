Непомнящий назвал процент нечестных шахматистов

Ян Непомнящий заявил, что 15-17 процентов шахматистов играют нечестно

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий на своем YouTube-канале назвал процент шахматистов в мире, которые играют нечестно.

По его словам, около 15-17 процентов спортсменов используют запрещенную аппаратуру и программы, позволяющие получить преимущество. «Читерить очень просто, есть много способов, особенно когда мы говорим об игре онлайн», — заявил Непомнящий.

Россиянин подчеркнул, что уличить шахматистов в нечестной игре очень сложно. «Не буду говорить, что совершенно невозможно, но, когда человек знает, чего делать нельзя, и старается этих красных линий избегать, его очень сложно поймать», — заявил Непомнящий.

Россиянин дважды участвовал в матчах за звание чемпиона мира и дважды потерпел поражение. В апреле Непомнящий впервые за четыре года не смог выиграть турнир претендентов и не поборется за мировую шахматную корону в третий раз.