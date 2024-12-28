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20:48, 28 декабря 2024Силовые структуры

Российскую школьницу госпитализировали после избиения в школе

Следователи завели дело после избиения девочки в школе Кузбасса
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

В Кемеровской области возбудили уголовное дело после избиения школьницы. Об этом в субботу, 28 декабря, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, ЧП произошло в одной из школ города Березовского. Девочка была избита сверстницей, после чего ее госпитализировали в городскую больницу. Инцидент попал на видеозапись, которая затем была размещена в сети. Следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

13 декабря сообщалось, что в Подмосковье сотрудники силовых структур проводят проверку на предмет халатности после избиения школьницы в туалете до потери сознания.

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