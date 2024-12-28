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09:11, 28 декабря 2024Мир

Шольц назвал свою главную мысль в разговоре с Путиным

Шольц: я дал понять Путину, что поддержка Киева со стороны Германии не ослабнет
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что в разговоре с президентом России Владимиром Путиным дал ему понять, что поддержка Украины со стороны Германии не ослабнет. Такое заявление он сделал в ходе интервью изданию T-Online.

«Я дал ему понять, что он не может надеяться, что наша поддержка Украины ослабнет. Только военная помощь Германии составляет 28 миллиардов евро. После США мы являемся самым сильным сторонником Украины в мире», — сказал он.

Канцлер ФРГ подчеркнул, что ему было важно донести до российского лидера свое мнение о ситуации на Украине.

В ходе интервью Шольц заявил, что избранный президент США Дональд Трамп хочет положить конец конфликту на Украине. Когда канцлера спросили о том, как именно Трамп собирается положить конец конфликту, он отказался раскрыть содержание их разговора.

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