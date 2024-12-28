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08:55, 28 декабря 2024Мир

Шольц раскрыл планы Трампа по Украине

Шольц: Трамп хочет положить конец конфликту на Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп хочет положить конец конфликту на Украине. Такое мнение высказал канцлер Германии Олаф Шольц в интервью изданию T-Online.

«Трамп хочет положить конец войне. И у меня сложилось впечатление, что он так же, как и мы, убежден, что этого можно достичь только в том случае, если Украина будет сильна в военном отношении», — сказал политик.

Когда канцлера ФРГ спросили о том, как именно Трамп собирается положить конец конфликту, он отказался раскрыть содержание их разговора.

«Я не из тех, кто разглашает информацию в частных беседах. Это неуместно, даже на международном уровне. Но я совершенно уверен, что вопреки некоторым опасениям мы сможем добиться скоординированной украинской политики между США и Европой, а также между США и Германией», — отметил Шольц.

Ранее Шольц признался, что хочет еще раз поговорить с президентом России Владимиром Путиным и обсудить конфликт на Украине.

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