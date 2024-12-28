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12:43, 28 декабря 2024Экономика

Снижение курса рубля к доллару в 2024 году оказалось двузначным

Эксперт Бабин: рубль снизился к доллару в 2024 году почти на 11 %
Дмитрий Воронин

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Курс российской валюты к американскому доллару снизился в уходящем году почти на 11 процентов. О том, что ослабление рубля оказалось в 2024-м двузначным, пишет в своем итоговом обзоре, посвященном ситуации вокруг нацвалюты, эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин.

Специалист напомнил, что в июне, после введения санкций США против Мосбиржи и прекращения биржевых торгов долларом и евро, рубль резко укрепился, а дополнительную поддержку такой динамике оказало «ухудшение ситуации с импортом из-за санкций, в том числе нарастающие проблемы с трансграничными платежами». На дальнейшее сокращение спроса на иностранную валюту при стабильно высоком предложении власти и ЦБ решили повлиять, ослабив обязательства по возврату в страну валютной выручки, указал Бабин.

«В целом прекращение биржевых торгов долларом и евро способствовало дальнейшей фрагментации российского валютного рынка. В итоге увеличилась волатильность валютных котировок, поскольку концентрированный заказ на продажу или покупку валюты способен вызвать достаточно сильное изменение ее цены», — подытожил эксперт.

Указанная тенденция проявилась в ходе колебаний курса в конце ноября и декабре, когда российская валюта резко ослабла на фоне санкций против десятков российских банков, включая Газпромбанк, а затем восстановилась до прежних уровней около 100 рублей за доллар. Накануне, 27 декабря, рубль снизился на рынке Форекс сразу на несколько процентов, что объяснили возможным «закрытием точечных позиций по валютным инструментам».

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