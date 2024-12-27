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14:56, 27 декабря 2024Экономика

Названы возможные причины резкого роста курса доллара

Экономист Донец: на рост курса доллара могло повлиять закрытие позиций по валюте
Дмитрий Воронин

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

На резкий рост курса доллара (приближался к 107 рублям, на момент написания материала скорректировался до 105,38), наблюдающийся в пятницу на рынке Форекс, могло повлиять закрытие точечных позиций по валютным инструментам, считает главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец. Ее комментарий опубликовали в Telegram-канале компании.

Специалист, назвавшая возможные причины ослабления российской валюты, объяснила, что речь в данном случае идет о достаточно специфическом сегменте рынка, а актуальная курсовая динамика вероятнее всего является временной.

«Мы сохраняем свой прогноз на 2025 год: 99—106 рублей за доллар, 13,7—14,5 рубля за юань», — указала Донец.

Также отмечалось, что курсовая динамика может быть связана с окончанием налогового периода в России, который зачастую приводит к ослаблению рублю, бывавшее ранее не столь интенсивным.

В ноябре старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк, говоря о колебаниях курса отмечала, что они во многом обусловлены не фундаментальными, а инфраструктурными проблемами и в краткосрочной перспективе «волатильность может быть очень высокой».

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