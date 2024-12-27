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12:21, 27 декабря 2024Экономика

Курс доллара к рублю резко вырос

Курс доллара вырос на торгах 27 декабря до 103,5 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Курс доллара резко вырос на рынке Форекс резко вырос 27 декабря, достигнув 103,5 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

До этого стоимость американской валюты снижалась на фоне налогового периода в России, несколько дней находясь ниже отметки в 100 рублей. Такую динамику связывали и с реакцией рынка на неожиданное решение Центробанка не повышать ключевую ставку, принятое 20 декабря.

В четверг ЦБ опустил официальный курс доллара на 38 копеек, до 99,23 рубля. На сегодняшних торгах ослабление рубля составляет около четырех процентов.

Как ранее сообщил эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин, завершение выплаты налогов должно сократить связанное с этим фактором дополнительное предложение иностранной валюты, что может привести к развороту рубля от сохраняющейся восходящей динамики.

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