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18:20, 25 декабря 2024Экономика

Банк России опустил официальный курс евро ниже 104 рублей

Курс доллара на 26 декабря опустился до 99,61 рубля, евро — до 103,94 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Официальный курс, установленный Банком России на четверг, 26 декабря, закрепился ниже отметки в 100 рублей за доллар, которую он преодолел накануне. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

Американская валюта опустилась на 26 копеек, до 99,61 рубля, европейская — на 29 копеек, до 103,94 рубля.

Рубль укрепляется к ведущим мировым валютам с начала недели. На рынке Форекс доллар упал ниже 100 рублей за единицу еще в понедельник. Такую динамику связывают в том числе с реакцией на неожиданное решение Центробанка не повышать ключевую ставку, принятое 20 декабря.

«Вероятно, ключевая ставка останется на текущем уровне весь 2025 год, если не будет изменений в банковском регулировании. Уровень процентных ставок остается высоким и продолжит оказывать поддержку рублю. При этом к умеренному ослаблению рубля в следующем году может привести снижение нефтегазового экспорта», — полагает старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

В то же время, отмечает эксперт «БКС Экспресс» Дмитрий Бабин, сегодняшнее завершение последнего в 2024 году налогового периода должно сократить связанное с этим фактором дополнительное предложение иностранной валюты, что может привести к развороту рубля от сохраняющейся восходящей динамики.

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