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15:03, 23 декабря 2024Экономика

Курс доллара упал ниже 100 рублей

Курс доллара на рынке Форекс упал ниже 100 рублей впервые с 10 декабря
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетСнижение ставки по кредитам:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В начале недели рубль укрепляется по отношению к основным валютам. На рынке Форекс курс доллара впервые с 10 декабря опустился ниже 100 рублей, при этом на межбанке он доходил до 99,5 рубля.

По состоянию на 14:50 по московскому времени на обеих площадках доллар вернулся на уровень выше 100 рублей, но в любом случае с начала дня падение составляет около трех процентов.

Курс евро на Форекс опустился до 104 рублей, а курс юаня на Мосбирже — до 13,76 рубля, хотя на прошлой неделе китайская валюта торговалась ниже.

Также бурный рост показывает российский фондовый рынок. Индекс Мосбиржи превысил 2700 пунктов, а индекс российских гособлигаций RGBI поднялся выше 106 пунктов, что стало максимумом с августа. За два последних торговых дня рост составил шесть процентов.

Во всех случаях динамика стала реакцией на неожиданное решение Банка России не повышать ключевую ставку 20 декабря, хотя подавляющее большинство экспертов ожидало ужесточения до 23 процентов. В регуляторе объяснили ситуацию существенным сокращением кредитования, возникшим из-за ужесточения условий выдачи кредитов по причинам, не связанным со ставкой.

Как указала глава ЦБ Набиуллина, банки начали выдавать коммерческие кредиты под такие проценты, которые должны быть в нормальных условиях при ставке 24 процента. Несмотря на то что в ЦБ говорят только о паузе в повышении ставки, многие участники рынка предполагают, что регулятор достиг предельной жесткости.

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