Стоимость российского госдолга взлетела

Индекс российских гособлигаций RGBI взлетел до максимума с августа 2024 года

В первой половине торгового дня в понедельник, 23 декабря, индекс российских гособлигаций RGBI преодолел отметку 105 пунктов и достиг наибольшего значения с 19 августа. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

На максимуме индекс находился на отметке 105,84 пункта при закрытии в пятницу, 20 декабря, на отметке 102,5 пункта, а днем ранее — 99,23 пункта. Резкий взлет стоимости российского госдолга объясняется неожиданным решением Центробанка в конце года сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента.

Большинство аналитиков и участников рынка ожидали роста как минимум до 23 процентов, что было связано с резким ускорением инфляции и инфляционных ожиданий. Соответствующие прогнозы были положены в основу операций с госдолгом, поэтому их опровержение привело к максимальному за месяцы отскоку.

Индекс Мосбиржи поднимался до 2738 пунктов, хотя на прошлой неделе падал ниже 2400 пунктов. Между тем рубль отреагировал на решение ЦБ довольно слабо. За два торговых дня юань снизился до 13,8 рубля, что выше, чем неделей ранее.

В настоящее время эксперты предполагают, что решение ЦБ говорит о достижении пика жесткости денежно-кредитной политики, то есть ставка больше не вырастет. В то же время в самом регуляторе описывают свои действия как паузу для проверки эффекта от октябрьского повышения на инфляцию и инфляционные ожидания населения.