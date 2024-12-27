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13:57, 27 декабря 2024Экономика

Курс доллара взлетел

Курс доллара на Форекс превысил 106 рублей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В ходе торгов на рынке Форекс и межбанковском рынке в пятницу, 27 декабря, курс доллара к рублю взлетел более чем на пять процентов, свидетельствуют данные площадок.

На Форекс доллар подошел к 107 рублям, а на межбанке превышал 104 рубля. При этом официальный курс Центробанка, установленный на сегодня, равен 99,22 рубля, торги на обеих площадках начинались с отметки ниже 100 рублей.

Одной из причин столь резкого роста может стать завершение налогового периода, в рамках которого экспортеры продают валюту для уплаты налогов. Как правило, на этом фоне предложение увеличивается, после чего происходит спад. Однако в прошлые периоды рубль не слабел настолько серьезно, как правило, речь шла об одном-двух процентах.

При этом динамика доллара не отражается на курсе юаня на Мосбирже. Китайская валюта торгуется в районе 13,4-13,5 рубля, находясь на нижней границе диапазона, в которой оставалась в последние три месяца.

Ранее Центробанк сообщил, что изменил схему расчетов официального курса валют. Теперь для каждой валютной пары будет учитываться внебиржевые сделки, даже для тех, что торгуются на Мосбирже.

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