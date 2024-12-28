США испугались повторения в Сирии сценария другого конфликта

NYT: США стараются избежать повторения сценария Афганистана в Сирии

США боятся повторения сценария Афганистана в Сирии и стараются избежать развития похожей ситуации. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Взаимодействуя с новыми властями Сирии, американские чиновники помнят о болезненном эпизоде для США — перехода власти в Афганистане под контроль движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ).

На прошлой неделе три американских дипломата встретились в Дамаске с лидерами исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России), свергнувшими сирийского президента Башара Асада. Их целью было убедить новые власти страны «управлять инклюзивной и умеренной рукой».

По мнению американских чиновников, так США удастся не допустить сползания Сирии к новому витку насилия и хаоса, которые могут еще больше дестабилизировать Ближний Восток и усилить антиамериканские настроения в регионе.

Должностные лица США в целом считают, что «повстанцы говорят правильные вещи», однако они с опаской относятся к главе ХТШ и фактическому лидеру страны Ахмеду аш-Шараа (Абу Мухаммеду аль-Джулани). «Они опасаются, что он может льстить, чтобы заручиться международной поддержкой, поскольку он планирует консолидировать власть и, возможно, ввести строгое исламское правление, как это сделали лидеры "Талибана" в 2021 году в Афганистане», — отмечается в материале.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф встретилась с представителями новых властей Сирии. Она одобрила их заявления, но подчеркнула, что будет ждать конкретных действий.