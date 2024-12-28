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22:02, 28 декабря 2024Мир

Студентка погибла из-за заклинившей двери туалета

19-летняя студентка застряла в туалете из-за заклинившей двери и выпала из окна
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В Каджанге (Малайзия) 19-летняя студентка застряла в туалете из-за заклинившей двери и погибла, пытаясь выбраться через окно. Об этом сообщило издание The Star.

Трагедия произошла 25 декабря. Девушка застряла в туалете на 33 этаже. Она не смогла открыть заклинившую дверь, из-за чего решила выбраться через окно. Студентка потеряла равновесие и сорвалась вниз, упав на 12-й этаж. От полученных травм она погибла.

Отмечается, что полиция квалифицировала произошедшее как несчастный случай.

Ранее туристка из Китая делала фото из окна поезда на Шри-Ланке, выпала из него и упала в кусты. Во время поездки в столицу островного государства — Коломбо — путешественница держалась за дверь поезда, вытянувшись наружу, чтобы запечатлеть местные пейзажи.

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