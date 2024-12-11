Туристка делала фото из окна поезда, врезалась в дерево и упала в кусты

Туристка делала фото из окна поезда на Шри-Ланке и выпала из него в кусты

Туристка из Китая делала фото из окна поезда на Шри-Ланке, выпала из него и упала в кусты. Об этом пишет портал Dimsum Daily.

Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 8 декабря. Во время поездки в столицу островного государства — Коломбо — путешественница держалась за дверь поезда, вытянувшись наружу, чтобы запечатлеть местные пейзажи. Девушка не заметила дерево, к которому приближался состав, врезалась в него и выпала из вагона. Полиция сообщила, что пострадавшая отделалась только царапинами, так как приземлилась на мягкую поверхность.

Как сообщает издание, в этом году произошло сразу несколько подобных несчастных случаев. Местные железнодорожники выпустили предупреждение для пассажиров с запретом высовываться из окон экспресс-поездов, пояснив, что они не будут нести ответственность за такие происшествия.

Всего неделю назад туристка из Испании выпала из поезда на Шри-Ланке, делая селфи. Она врезалась в опору линии электропередачи около железнодорожной станции Идалгашинна.

