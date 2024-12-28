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17:12, 28 декабря 2024Силовые структуры

Ударившую младенца головой о табурет россиянку осудили на 4,5 года колонии

В Орловской области женщина, ударившая ребенка о табурет, получила 4,5 года
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Орловской области суд приговорил к 4,5 года колонии общего режима жительницу города Мценска, которая ударила младенца. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следствие и суд установили, что в декабре 2023 года женщина в состоянии алкогольного опьянения поссорилась дома с родной сестрой, во время чего ударила ее правнука сначала об деревянный табурет, потом об пол. В результате здоровью ребенка был причинен тяжкий вред.

Женщину признали виновной в преступлении по части 2 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии») УК РФ.

Ранее сообщалось, что избитый пьяным незнакомцем российский пенсионер отсудил у обидчика полмиллиона рублей.

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