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15:25, 28 декабря 2024Бывший СССР

Украинские дипломаты пришли в недоумение из-за решений Зеленского

Страна.ua: решения Зеленского вызвали недоумение у дипломатов на Украине
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Johanna Geron / Reuters

Кадровые решения президента Украины Владимира Зеленского вызвали недоумение у дипломатов республики. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Часть из этих кадровых решений вызвала недоумение в околомидовских кругах в силу либо предложенной кандидатуры недипломата на замену, либо вообще непонятного мотива перестановки», — говорится в тексте статьи.

Журналисты также напомнили, что Зеленский неоднократно анонсировал замены в корпусе послов и обещал провести перестановки до конца 2024 года. Отмечается, что в рамках запущенной ротации будут проведены как минимум 38 назначений.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов заявил, что украинский лидер массово меняет послов из-за их бегства за границу. По его словам, в МИД республики есть «ценник на назначения».

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