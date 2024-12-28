Украинские дипломаты пришли в недоумение из-за решений Зеленского

Страна.ua: решения Зеленского вызвали недоумение у дипломатов на Украине

Кадровые решения президента Украины Владимира Зеленского вызвали недоумение у дипломатов республики. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«Часть из этих кадровых решений вызвала недоумение в околомидовских кругах в силу либо предложенной кандидатуры недипломата на замену, либо вообще непонятного мотива перестановки», — говорится в тексте статьи.

Журналисты также напомнили, что Зеленский неоднократно анонсировал замены в корпусе послов и обещал провести перестановки до конца 2024 года. Отмечается, что в рамках запущенной ротации будут проведены как минимум 38 назначений.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов заявил, что украинский лидер массово меняет послов из-за их бегства за границу. По его словам, в МИД республики есть «ценник на назначения».