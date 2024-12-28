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10:05, 28 декабря 2024Бывший СССР

Украинские военкомы начали применять новую тактику при поимке уклонистов

Сотрудники ТЦК начали блокировать машины украинцев сразу несколькими «бусиками»
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) начали применять новую тактику при поимке украинцев, перемещающихся на автомобилях. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Как сообщают журналисты, военкомы начали перемещаться по городам и поселкам группами по несколько «бусиков» и легковых машин сразу.

Они блокируют машины уклонистов на дорогах, чтобы у тех не было возможности скрыться. В частности, отмечает издание, эту практику уже применяют сотрудники ТЦК в Харькове.

Ранее стало известно, что украинские военкомы стали все чаще следить за такси и задерживать выходящих из них уклонистов. Предположительно, некоторые водители украинских агрегаторов могут быть в сговоре с ТЦК и передавать им сведения о садящихся к ним в автомобиль мужчинах.

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