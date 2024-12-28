Украинские военкомы начали применять новую тактику при поимке уклонистов

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) начали применять новую тактику при поимке украинцев, перемещающихся на автомобилях. Об этом пишет издание «Страна.ua».
Как сообщают журналисты, военкомы начали перемещаться по городам и поселкам группами по несколько «бусиков» и легковых машин сразу.
Они блокируют машины уклонистов на дорогах, чтобы у тех не было возможности скрыться. В частности, отмечает издание, эту практику уже применяют сотрудники ТЦК в Харькове.
Ранее стало известно, что украинские военкомы стали все чаще следить за такси и задерживать выходящих из них уклонистов. Предположительно, некоторые водители украинских агрегаторов могут быть в сговоре с ТЦК и передавать им сведения о садящихся к ним в автомобиль мужчинах.