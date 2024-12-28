Украинский кризис назвали используемым для развязывания гибридных войн против России

Путин: кризис на Украине применяют для начала гибридных войн против России

Украинский кризис используется недружественными странами для развязывания гибридных войн против России. Об этом следует из стратегии противодействия экстремизму, утвержденной президентом Владимиром Путиным и размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.

Как следует из документа, «украинский кризис используется для развязывания гибридных войн против России недружественными государствами и для разжигания агрессивных русофобских настроений в мире».

Кроме того, согласно новой стратегии противодействия экстремизму, подписанной Путиным, Россия будет продвигать инициативы по борьбе с экстремизмом.