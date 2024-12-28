Украинский кризис используется недружественными странами для развязывания гибридных войн против России. Об этом следует из стратегии противодействия экстремизму, утвержденной президентом Владимиром Путиным и размещенной на сайте официального опубликования правовых актов.
Как следует из документа, «украинский кризис используется для развязывания гибридных войн против России недружественными государствами и для разжигания агрессивных русофобских настроений в мире».
Кроме того, согласно новой стратегии противодействия экстремизму, подписанной Путиным, Россия будет продвигать инициативы по борьбе с экстремизмом.