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20:19, 28 декабря 2024Мир

В России заявили о планах продвигать в мире инициативы о борьбе с экстремизмом

Россия будет продвигать инициативы по борьбе с экстремизмом, согласно стратегии
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Россия будет продвигать инициативы по борьбе с экстремизмом, согласно новой стратегии противодействия экстремизму, подписанной президентом России Владимиром Путиным. Соответствующий указ размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

«Одной из задач государственной политики России является продвижение на международной арене позиций о необходимости борьбы с распространением экстремистской идеологии, в число которых входит неонацизм», — отмечается в документе.

Также в указе отмечается, что Россия «намерена не допустить применения двойных стандартов» в политике противодействия экстремизму, а также использования международного сотрудничества как инструмента «для навязывания псевдоуниверсальных подходов» в этой области.

Ранее Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России. Указ содержит в себе 72 пункта, которые поделены на восемь глав. В документе перечисляются общие положения, а также содержится оценка основных источников угроз экстремизма в стране.

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