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19:11, 28 декабря 2024Россия

Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России

Президент Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях обеспечения дальнейшей реализации государственной политики в сфере противодействия экстремизму в РФ постановляю: утвердить прилагаемую стратегию противодействия экстремизму в Российской Федерации», — говорится в документе.

Соответствующая стратегия содержит в себе 72 пункта, которые поделены на восемь глав. В документе перечисляются общие положения, а также содержится оценка основных источников угроз экстремизма в стране. Отдельно упоминается угроза экстремистских организаций, которые стимулируют конфликты, направленные на отделение части территории России.

13 декабря Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и борьбу с экстремизмом. По вопросу развития ОПК выступила глава Минпромторга Антон Алиханов, а по второй теме — глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев.

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