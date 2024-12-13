Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с экстремизмом

Путин обсудил с членами Совбеза развитие ОПК и борьбу с экстремизмом

Президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности развитие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и борьбу с экстремизмом. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас сегодня на оперативном совещании Совета безопасности две темы. Очень-очень серьезные темы. Первая касается дальнейшего развития отраслей оборонной промышленности. А вторая — стратегии противодействия экстремизму в РФ», — пояснил он.

По вопросу развития ОПК выступила глава Минпромторга Антон Алиханов, а по второй теме — глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев.

5 декабря Владимир Путин провел совещание с Советом безопасности России. При этом предшествующее мероприятие состоялось почти за месяц до этого, 8 ноября.