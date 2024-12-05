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14:37, 5 декабря 2024Россия

В Кремле анонсировали встречу Путина с членами Совбеза

Песков: 5 декабря Путин проведет совещание с Совбезом
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретится с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Оперативное совещание Совбеза запланировало на 5 декабря, уточнил он.

В предыдущий раз Путин встречался с членами Совбеза 8 ноября. Сведений о том, будет обсуждаться на встрече, нет.

Во время общения Пескова с журналистами его попросили прокомментировать критическое высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова в адрес руководителей силовых ведомств. Пресс-секретарь воздержался от дачи оценок словам Кадырова.

ЖЗЛ
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