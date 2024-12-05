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13:06, 5 декабря 2024Россия

Кремль отказался комментировать критику Кадырова в адрес глав СК и МВД

Песков отказался комментировать слова Кадырова о Колокольцеве и Бастрыкине
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Alexander Kazakov / Pool / Sputnik / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова о главе Следственного комитета России Александре Бастрыкине и руководителе МВД России Владимире Колокольцеве. Его слова приводит ТАСС.

Кадыров 4 декабря заявил, что Бастрыкин и Колокольцев находятся «не на своих местах». Так он прокомментировал дело против 14-летнего Муслима (Романа) Мурдиева, находящегося под домашним арестом, — против подростка возбудили дело по четырем эпизодам, связанным с дракой в парке «Ходынское поле».

«Здесь я воздержался бы от каких-либо комментариев. Если кто-то посчитает необходимым давать оценки — они дадут оценку», — сказал Песков.

Глава Чечни и ранее критиковал Бастрыкина. В июне, реагируя на слова главы СК о террористах-исламистах, он посоветовал Бастрыкину быть предельно аккуратным, называя преступников исламистами. По его словам, «мусульмане не совершали и не совершают террористические акты», а если высокопоставленные чиновники будут позволять себе подобные заявления, это негативно повлияет на общественно-политическую ситуацию в стране.

ЖЗЛ
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