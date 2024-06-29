Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:07, 29 июня 2024Россия

«Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков». Кадыров ответил на слова Бастрыкина об исламистах

Кадыров посоветовал Бастрыкину быть аккуратнее с заявлениями об исламе

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина об исполнителях терактов в России. Политик попросил его быть предельно аккуратным в высказываниях.

Кадыров подчеркнул, что мусульмане «не совершали и не совершают террористические акты». По этой причине он призвал не сравнивать ислам с террором.

Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора

Рамзан Кадыровглава Чечни

Глава Чечни заметил, что если высокопоставленные чиновники будут позволять себе подобные высказывания, это может негативно повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране.

«Сегодня народы в России едины и сплочены как никогда. Нужно дорожить этим фактором, а не делить общество по хорошим и плохим религиям», — указал Кадыров.

Бастрыкин порассуждал о ношении никабов и напомнил о последних терактах в России

В ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге глава СК поддержал предложение о запрете никабов, а также напомнил о недавних терактах в российских регионах.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Что происходит сегодня? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты-террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы-исламисты (...) Поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления. Коль мы завозим сюда людей (я считаю, что не надо), мы должны регулировать их поведение в том числе через принятие новых законов», — заявил Бастрыкин.

Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов после атаки на Дагестан

23 июня террористы напали на синагогу и православный храм в дагестанском городе Дербент. Кроме того, преступники обстреляли пост ДПС в Махачкале. После этого Кадыров пригрозил боевикам кровной местью. Политик подчеркнул, что при малейших подозрениях на терроризм следует наказать род, поскольку он несет полную ответственность за деяния его выходцев.

Фото: РИА Новости

Российский политолог Сергей Марков посчитал нормой заявление главы Чечни. По его словам, Кадыров высказал то, о чем думают многие. Политолог недоумевают, почему на чеченского главу после его речи обрушился шквал критики.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что борьба с терроризмом должна быть максимально жесткой и непримиримой. Пресс-секретарь президента России согласился с мнением, что террористов нужно преследовать максимально жестко. Справедливость слов Кадырова «ни у кого не вызывает сомнения», добавил он.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков». Кадыров ответил на слова Бастрыкина об исламистах

      Названа дата визита генсека ООН в Узбекистан

      Выросло число пострадавших при атаке ВСУ на Севастополь

      Появились подробности о личности стрелявшего из арбалета в Сербии

      Москвичей предупредили об аномальной погоде

      Военные эксперты дали рекомендации по борьбе с «умными бомбами» ВС России

      В Россию с Украины вернулись два священника УПЦ

      Отара Кушанашвили перевели из реанимации

      В Запорожской области взорвался склад с боеприпасами ВСУ

      В США предупредили об опасности для НАТО, ЕС и Украины из-за уязвимости Макрона и Байдена

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше