Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина об исполнителях терактов в России. Политик попросил его быть предельно аккуратным в высказываниях.
Кадыров подчеркнул, что мусульмане «не совершали и не совершают террористические акты». По этой причине он призвал не сравнивать ислам с террором.
Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора
Глава Чечни заметил, что если высокопоставленные чиновники будут позволять себе подобные высказывания, это может негативно повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране.
«Сегодня народы в России едины и сплочены как никогда. Нужно дорожить этим фактором, а не делить общество по хорошим и плохим религиям», — указал Кадыров.
Бастрыкин порассуждал о ношении никабов и напомнил о последних терактах в России
В ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге глава СК поддержал предложение о запрете никабов, а также напомнил о недавних терактах в российских регионах.
«Что происходит сегодня? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты-террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы-исламисты (...) Поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления. Коль мы завозим сюда людей (я считаю, что не надо), мы должны регулировать их поведение в том числе через принятие новых законов», — заявил Бастрыкин.
Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов после атаки на Дагестан
23 июня террористы напали на синагогу и православный храм в дагестанском городе Дербент. Кроме того, преступники обстреляли пост ДПС в Махачкале. После этого Кадыров пригрозил боевикам кровной местью. Политик подчеркнул, что при малейших подозрениях на терроризм следует наказать род, поскольку он несет полную ответственность за деяния его выходцев.
Российский политолог Сергей Марков посчитал нормой заявление главы Чечни. По его словам, Кадыров высказал то, о чем думают многие. Политолог недоумевают, почему на чеченского главу после его речи обрушился шквал критики.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что борьба с терроризмом должна быть максимально жесткой и непримиримой. Пресс-секретарь президента России согласился с мнением, что террористов нужно преследовать максимально жестко. Справедливость слов Кадырова «ни у кого не вызывает сомнения», добавил он.