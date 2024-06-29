Кадыров посоветовал Бастрыкину быть аккуратнее с заявлениями об исламе

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на слова председателя Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина об исполнителях терактов в России. Политик попросил его быть предельно аккуратным в высказываниях.

Кадыров подчеркнул, что мусульмане «не совершали и не совершают террористические акты». По этой причине он призвал не сравнивать ислам с террором.

Не стоит путать религии с сумасбродными идеями оголтелых фанатиков и шайтанов, которые могут называть себя как угодно, но ни в коей степени не имеют отношения к священным писаниям, будь то Библия, Коран или Тора Рамзан Кадыров глава Чечни

Глава Чечни заметил, что если высокопоставленные чиновники будут позволять себе подобные высказывания, это может негативно повлиять на общественно-политическую ситуацию в стране.

«Сегодня народы в России едины и сплочены как никогда. Нужно дорожить этим фактором, а не делить общество по хорошим и плохим религиям», — указал Кадыров.

Бастрыкин порассуждал о ношении никабов и напомнил о последних терактах в России

В ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге глава СК поддержал предложение о запрете никабов, а также напомнил о недавних терактах в российских регионах.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

«Что происходит сегодня? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты-террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы-исламисты (...) Поэтому срочно Госдуме надо реагировать на эти явления. Коль мы завозим сюда людей (я считаю, что не надо), мы должны регулировать их поведение в том числе через принятие новых законов», — заявил Бастрыкин.

Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов после атаки на Дагестан

23 июня террористы напали на синагогу и православный храм в дагестанском городе Дербент. Кроме того, преступники обстреляли пост ДПС в Махачкале. После этого Кадыров пригрозил боевикам кровной местью. Политик подчеркнул, что при малейших подозрениях на терроризм следует наказать род, поскольку он несет полную ответственность за деяния его выходцев.

Фото: РИА Новости

Российский политолог Сергей Марков посчитал нормой заявление главы Чечни. По его словам, Кадыров высказал то, о чем думают многие. Политолог недоумевают, почему на чеченского главу после его речи обрушился шквал критики.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что борьба с терроризмом должна быть максимально жесткой и непримиримой. Пресс-секретарь президента России согласился с мнением, что террористов нужно преследовать максимально жестко. Справедливость слов Кадырова «ни у кого не вызывает сомнения», добавил он.