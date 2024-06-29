Кадыров ответил на заявление Бастрыкина о террористах-исламистах

Кадыров посоветовал Бастрыкину быть аккуратнее с заявлениями о террористах

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина об исполнителях терактов в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Руководитель региона посоветовал Бастрыкину быть предельно аккуратным, называя преступников исламистами.

«Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — сказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что если высокопоставленные чиновники будут позволять себе подобные заявления, это может закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране.

«Сегодня народы в России едины и сплочены как никогда. Нужно дорожить этим фактором, а не делить общество по хорошим и плохим религиям», — заключил он.

Ранее Бастрыкин, в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге порассуждал о ношении никабов в России и напомнил о последних терактах.

«Что происходит сегодня? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты-террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы-исламисты», — сказал он и поддержал идею о запрете никабов.