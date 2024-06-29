Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:48, 29 июня 2024Россия

Кадыров ответил на заявление Бастрыкина о террористах-исламистах

Кадыров посоветовал Бастрыкину быть аккуратнее с заявлениями о террористах

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал заявление главы Следственного комитета (СК) Александра Бастрыкина об исполнителях терактов в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Руководитель региона посоветовал Бастрыкину быть предельно аккуратным, называя преступников исламистами.

«Многократно говорил и еще раз подчеркиваю, что мусульмане не совершали и не совершают террористические акты. При этом очень надеюсь, что Александр Бастрыкин впредь не будет сравнивать ислам с террором», — сказал Кадыров.

Глава Чечни подчеркнул, что если высокопоставленные чиновники будут позволять себе подобные заявления, это может закончиться крайне плохо для общественно-политической ситуации в стране.

«Сегодня народы в России едины и сплочены как никогда. Нужно дорожить этим фактором, а не делить общество по хорошим и плохим религиям», — заключил он.

Ранее Бастрыкин, в ходе выступления на Международном молодежном юридическом форуме в Санкт-Петербурге порассуждал о ношении никабов в России и напомнил о последних терактах.

«Что происходит сегодня? В Дагестане последний теракт кто совершил? Исламисты-террористы. В ростовской тюрьме кто совершил? Террористы-исламисты», — сказал он и поддержал идею о запрете никабов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Кадыров ответил на заявление Бастрыкина о террористах-исламистах

      Захарова оценила дебаты Байдена и Трампа фразой «чего-то не хватало»

      В России продлили разрешение на вывоз бензина

      В США раскрыли условия выхода Байдена из президентской гонки

      В Дагестане решили проверить чиновников из-за возможных связей с террористами

      На Украине задумались о смене премьер-министра

      Стали известны новые подробности о перестрелке с боевиками в Дагестане

      В Германии обвинили США в попытках помешать строительству «Северного потока-2»

      В России подростка изрезали за продажу бракованной видеокарты

      В Госдуме заявили о прямом отношении беспилотников США к атакам на Севастополь

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше