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18:36, 27 июня 2024Россия

В России посчитали нормой слова Кадырова о кровной мести террористам

Политолог Марков счел нормой слова главы Чечни о кровной мести террористам

Фото: Ministry of Culture Russia / Globallookpress.com

Российский политолог Сергей Марков посчитал нормой слова главы Чечни Рамзана Кадырова о кровной мести террористам. Свой комментарий по ситуации специалист опубликовал в Telegram-канале.

Как заметил Марков, политик высказал то, что «думают многие». Политолог недоумевают, почему на чеченского главу после его речи обрушились со шквалом критики.

«Кадыров отчасти использовал принцип коллективной ответственности в Чечне в самый трудный период и добился успеха», — написал политолог.

Он подчеркнул, что, к примеру, в Израиле на протяжении многих лет используют метод коллективной ответственности. «Так что это нормально. Надо разумно обсудить предложение Кадырова, а не впадать в истерики», — призвал Марков.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков согласился с мнением главы Кадырова о том, что террористов нужно преследовать максимально жестко.

26 июня глава Чечни пригрозил кровной местью семьям террористов после атак в городах Дагестана.

В минувшее воскресенье террористы совершили серию нападений в Дагестане. Они совершили преступления в синагоге и православном храме, в которых находились люди. Впоследствии выяснилось, что среди нападавших оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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