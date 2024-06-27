Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан.
На совещании с руководителями силовых ведомств республики в связи с терактом в соседней республике политик подчеркнул, что при малейших подозрениях на терроризм следует наказать род, поскольку он несет полную ответственность за деяния его выходцев.
Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что «я не знал», не принимаются
По словам Кадырова, если проживающему в республике отцу нет дела до его детей, или он с ними не справляется, этому человеку следует обратиться к властям, и тогда его род не понесет ответственности.
Если он этого не сказал, если он посягнул на жизнь другого, в таком случае он лишится головы. У нас кровная месть, чтобы не убивали людей
В этой связи политик рекомендовал родителям следить за своими детьми, а в случае конфликта обращаться к участковому.
Кадыров призвал уберечь родственников от влияния террористической идеологии
Также Кадыров после теракта в Дагестане призвал силовиков республики усилить работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма.
Глава Чечни попросил жителей республики проявлять особую бдительность по отношению к родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии.
Халатность в этом вопросе может привести к серьезным трагическим последствиям, которые необходимо исключать совместными усилиями власти и общества
Политик подчеркнул, что «особый упор необходимо сделать на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран».
Сыновья экс-главы Сергокалинского района извинились за брата-террориста
Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова попросили прощения за теракт, в совершении которого участвовал их брат.
Уважаемые дагестанцы, братья и сестры, мы, семья Омаровых, глубоко скорбим за произошедшее. Мы всегда были против экстремизма и терроризма. Просим прошения у всех пострадавших за подлый террористический акт, который совершил наш брат. Ради Аллаха простите нас
Ранее стало известно, что у бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в теракте в Дагестане, арестовали шестерых родственников. Уточнялось, что речь идет о сыновьях Омарова. Все они получили административные аресты на срок до 13 суток.
Незадолго до этого административный арест на десять суток получил и сам экс-глава Сергокалинского района. По предварительным данным, суд признал его виновным по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ за того, что он выражался нецензурной бранью на улицах Махачкалы.
23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербент были совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Позднее стало известно, что среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Общее число жертв теракта составило, по разным данным, 23 или 25 человек.