«В таком случае он лишится головы». Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов после атаки на Дагестан

Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан.

На совещании с руководителями силовых ведомств республики в связи с терактом в соседней республике политик подчеркнул, что при малейших подозрениях на терроризм следует наказать род, поскольку он несет полную ответственность за деяния его выходцев.

Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что «я не знал», не принимаются Рамзан Кадыров глава Чечни

По словам Кадырова, если проживающему в республике отцу нет дела до его детей, или он с ними не справляется, этому человеку следует обратиться к властям, и тогда его род не понесет ответственности.

Если он этого не сказал, если он посягнул на жизнь другого, в таком случае он лишится головы. У нас кровная месть, чтобы не убивали людей Рамзан Кадыров глава Чечни

В этой связи политик рекомендовал родителям следить за своими детьми, а в случае конфликта обращаться к участковому.

Кадыров призвал уберечь родственников от влияния террористической идеологии

Также Кадыров после теракта в Дагестане призвал силовиков республики усилить работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма.

Глава Чечни попросил жителей республики проявлять особую бдительность по отношению к родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии.

Халатность в этом вопросе может привести к серьезным трагическим последствиям, которые необходимо исключать совместными усилиями власти и общества Рамзан Кадыров глава Чечни

Политик подчеркнул, что «особый упор необходимо сделать на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран».

Сыновья экс-главы Сергокалинского района извинились за брата-террориста

Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова попросили прощения за теракт, в совершении которого участвовал их брат.

Уважаемые дагестанцы, братья и сестры, мы, семья Омаровых, глубоко скорбим за произошедшее. Мы всегда были против экстремизма и терроризма. Просим прошения у всех пострадавших за подлый террористический акт, который совершил наш брат. Ради Аллаха простите нас братья Омаровы сыновья экс-главы Сергокалинского района

Ранее стало известно, что у бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в теракте в Дагестане, арестовали шестерых родственников. Уточнялось, что речь идет о сыновьях Омарова. Все они получили административные аресты на срок до 13 суток.

Незадолго до этого административный арест на десять суток получил и сам экс-глава Сергокалинского района. По предварительным данным, суд признал его виновным по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ за того, что он выражался нецензурной бранью на улицах Махачкалы.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербент были совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Позднее стало известно, что среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Общее число жертв теракта составило, по разным данным, 23 или 25 человек.