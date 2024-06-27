Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:39, 27 июня 2024Россия

«В таком случае он лишится головы». Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов после атаки на Дагестан

Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан.

На совещании с руководителями силовых ведомств республики в связи с терактом в соседней республике политик подчеркнул, что при малейших подозрениях на терроризм следует наказать род, поскольку он несет полную ответственность за деяния его выходцев.

Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что «я не знал», не принимаются

Рамзан Кадыров глава Чечни

По словам Кадырова, если проживающему в республике отцу нет дела до его детей, или он с ними не справляется, этому человеку следует обратиться к властям, и тогда его род не понесет ответственности.

Если он этого не сказал, если он посягнул на жизнь другого, в таком случае он лишится головы. У нас кровная месть, чтобы не убивали людей

Рамзан Кадыров глава Чечни

В этой связи политик рекомендовал родителям следить за своими детьми, а в случае конфликта обращаться к участковому.

Материалы по теме:
Террористы атаковали Дербент и Махачкалу. Боевики напали на церковь и синагогу. Убиты полицейские и священник
Террористы атаковали Дербент и Махачкалу.Боевики напали на церковь и синагогу. Убиты полицейские и священник
23 июня 2024
«Дети чиновников становятся террористами» Кто стоит за нападениями на полицейских и убийством священника в Дагестане?
«Дети чиновников становятся террористами»Кто стоит за нападениями на полицейских и убийством священника в Дагестане?
24 июня 2024

Кадыров призвал уберечь родственников от влияния террористической идеологии

Также Кадыров после теракта в Дагестане призвал силовиков республики усилить работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма.

Глава Чечни попросил жителей республики проявлять особую бдительность по отношению к родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии.

Халатность в этом вопросе может привести к серьезным трагическим последствиям, которые необходимо исключать совместными усилиями власти и общества

Рамзан Кадыровглава Чечни

Политик подчеркнул, что «особый упор необходимо сделать на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран».

Материалы по теме:
Спецназ ликвидировал террористов в СИЗО Ростова-на-Дону. Как они смогли устроить побег, найти оружие и взять заложников?
Спецназ ликвидировал террористов в СИЗО Ростова-на-Дону.Как они смогли устроить побег, найти оружие и взять заложников?
16 июня 2024
Террористы захватили заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Что известно о нападении?
Террористы захватили заложников в СИЗО Ростова-на-Дону.Что известно о нападении?
16 июня 2024

Сыновья экс-главы Сергокалинского района извинились за брата-террориста

Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова попросили прощения за теракт, в совершении которого участвовал их брат.

Уважаемые дагестанцы, братья и сестры, мы, семья Омаровых, глубоко скорбим за произошедшее. Мы всегда были против экстремизма и терроризма. Просим прошения у всех пострадавших за подлый террористический акт, который совершил наш брат. Ради Аллаха простите нас

братья Омаровысыновья экс-главы Сергокалинского района

Ранее стало известно, что у бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в теракте в Дагестане, арестовали шестерых родственников. Уточнялось, что речь идет о сыновьях Омарова. Все они получили административные аресты на срок до 13 суток.

Незадолго до этого административный арест на десять суток получил и сам экс-глава Сергокалинского района. По предварительным данным, суд признал его виновным по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ за того, что он выражался нецензурной бранью на улицах Махачкалы.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербент были совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Позднее стало известно, что среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Общее число жертв теракта составило, по разным данным, 23 или 25 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «В таком случае он лишится головы». Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов после атаки на Дагестан

      В Запорожской области обвинили Киев во взятии в заложники родственников сотрудников ЗАЭС

      В США заявили о подготовке Польши к войне с Россией

      В Боливии назвали число пострадавших в ходе попытки госпереворота

      Россияне предпочли грядки отпускным поездкам

      Умер американский актер из «Клана Сопрано»

      Россиянин побывал в Таджикистане и рассказал об «ужасающих» выплатах пенсионерам

      В Конгрессе США заявили об отставании от Китая в ключевой сфере

      Российский полковник оценил вероятность завершения СВО в 2024 году

      В США соберут доказательства преступлений ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше