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22:26, 26 июня 2024Россия

Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов

Глава Чечни Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью

Фото: Globallookpress.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил семьям террористов кровной местью после атаки на Дагестан. Видео с заявлением политика опубликовано в его Telegram-канале.

На совещании с руководителями силовых ведомств республики в связи с терактом в соседней республике Кадыров заявил, что власти Чечни видят «этих шайтанов», которые «засели в Европе». «Если есть подозрения малейшие [на терроризм], надо наказать род. Этот род должен знать, что они несут ответственность полную», — сказал он.

Кадыров подчеркнул, что в Чечне, прошедшей через войну, люди спокойно ходят на работу и возвращаются обратно. «Нельзя посягать на жизнь, надо понимать, что в таком случае будет кровная месть. Ответы, что "я не знал", не принимаются», — констатировал политик.

Он добавил, что если проживающему в Чечне отцу нет дела до его детей, или если он с ними не справляется, то нужно сообщить об от этом властям, и тогда его род не понесет ответственности. «Если он этого не сказал, если он посягнул на жизнь другого, в таком случае он лишится головы. У нас кровная месть, чтобы не убивали людей», — сказал Кадыров.

В этой связи глава Чечни призвал родителей следить за своими детьми, а в случае конфликта обращаться к участковому.

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В воскресенье, 23 июня, вооруженные террористы напали на синагогу и православный храм в дагестанском Дербенте. Кроме того, преступники обстреляли пост ДПС в Махачкале. Среди нападавших оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова — Осман и Адиль. По информации Минздрава Дагестана, жертвами теракта стал 21 человек.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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