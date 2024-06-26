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18:47, 26 июня 2024Силовые структуры

Шестерых родственников экс-главы Сергокалинского района арестовали в Дагестане

У экс-главы Сергокалинского района Дагестана Омарова арестовали 6 родственников

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

У бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в теракте в Дагестане, арестовали шестерых родственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

Как уточняет РИА Новости, речь идет о сыновьях Омарова. Все они получили административные аресты на срок до 13 суток.

Незадолго до этого административный арест на десять суток получил и сам экс-глава Сергокалинского района. По предварительным данным, суд признал его виновным по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ за того, что он выражался нецензурной бранью на улицах Махачкалы.

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