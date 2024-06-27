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00:14, 27 июня 2024Россия

Сыновья экс-главы Сергокалинского района попросили прощения за совершенный братом теракт

Сыновья экс-главы Сергокалинского района попросили прощения за брата-террориста

Фото: Isaev Aslan / Globallookpress.com

Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова попросили прощения за теракт, в совершении которого участвовал их брат, передает РИА Новости.

По их словам, семья Омаровых глубоко скорбит из-за произошедшего и всегда выступала против терроризма и экстремизма.

«Просим у всех семей пострадавших прощения за подлый террористический акт, который совершил наш брат», — заявили братья.

Как уточнила руководитель пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева, видеообращение Омаровых было записано, вероятно, в Советском районном суде Махачкалы.

Ранее стало известно, что у бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, чьи дети участвовали в теракте в Дагестане, арестовали шестерых родственников. Уточнялось, что речь идет о сыновьях Омарова. Все они получили административные аресты на срок до 13 суток.

Незадолго до этого административный арест на десять суток получил и сам экс-глава Сергокалинского района. По предварительным данным, суд признал его виновным по части 1 статьи 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ за того, что он выражался нецензурной бранью на улицах Махачкалы.

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      Марина Совина
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