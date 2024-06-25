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21:48, 25 июня 2024Россия

Кадыров обратился к чеченцам и силовикам после теракта в Дагестане

Кадыров призвал к усилению работы по профилактике терроризма и экстремизма
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Минкультуры России / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров после теракта в Дагестане призвал силовиков республики усилить работу по профилактике терроризма и религиозного экстремизма. Обращение опубликовано в его Telegram-канале.

Соответствующие вопросы обсуждались в ходе совещания с руководящим составом силовых ведомств и правоохранительных органов. При этом, подчеркнул Кадыров, «особый упор необходимо сделать на противодействие радикальной идеологии, исходящей из европейских стран».

Также глава Чечни призвал жителей республики проявлять особую бдительность по отношению к родственникам, чтобы уберечь их от пагубного влияния террористической идеологии.

«Халатность в этом вопросе может привести к серьезным трагическим последствиям, которые необходимо исключать совместными усилиями власти и общества», — подчеркнул Кадыров.

23 июня в Дагестане произошла серия терактов. В городе Дербент были совершены нападения на православный храм и синагогу, а в Махачкале обстрелян пост ДПС. Позднее сообщили, что среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Общее число жертв теракта составило, по разным данным, 23 или 25 человек.

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      Марина Совина
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