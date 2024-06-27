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12:00, 27 июня 2024Россия

В Кремле прокомментировали слова Кадырова о кровной мести семьям террористов

Песков согласился со словами Кадырова о мести террористам

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Борьба с терроризмом должна быть максимально жесткой и непримиримой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

Ранее Глава Чечни Рамзан Кадыров пригрозил кровной местью семьям террористов после атаки на Дагестан.

Песков согласился с мнением главы Чечни, согласно которому террористов нужно преследовать максимально жестко. Справедливость слов Кадырова «ни у кого не вызывает сомнения», добавил он.

23 июня террористы совершили серию нападений в Дагестане. Объектами их атак стали, в частности, синагога и православный храм. Позднее стало известно, что среди террористов оказались дети главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман и Адиль. Общее число жертв теракта составило, по разным данным, 23 или 25 человек — большую часть из них составляют сотрудники правоохранительных органов.

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      Алан Босиков
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