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15:41, 28 декабря 2024Силовые структуры

В Дагестане проверят информацию об изнасиловании 15-летней школьницы

В Дагестане прокуратура и МВД проверяют информацию об изнасиловании школьницы
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Дагестане прокуратура и МВД проверяют информацию о насильственных действиях сексуального характера в отношении местной школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомств.

Согласно данным, распространяемым в Telegram-каналах, старшеклассники на протяжении якобы восьми месяцев пичкали наркотиками и насиловали 15-летнюю девушку из Хасавюртовского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Гусь-Хрустальном осудят мужчину за изнасилование девушки возле музея хрусталя. Уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия, соединенные с угрозой убийством») УК РФ уже направлено в суд.

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