В Дагестане проверят информацию об изнасиловании 15-летней школьницы

В Дагестане прокуратура и МВД проверяют информацию об изнасиловании школьницы

В Дагестане прокуратура и МВД проверяют информацию о насильственных действиях сексуального характера в отношении местной школьницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомств.

Согласно данным, распространяемым в Telegram-каналах, старшеклассники на протяжении якобы восьми месяцев пичкали наркотиками и насиловали 15-летнюю девушку из Хасавюртовского района. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее стало известно, что в Гусь-Хрустальном осудят мужчину за изнасилование девушки возле музея хрусталя. Уголовное дело по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия, соединенные с угрозой убийством») УК РФ уже направлено в суд.