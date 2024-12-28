Депутат Дагделен назвала постпреда Украины при ООН Мельника поклонником фашистов

Депутат немецкого парламента от партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) Севим Дагделен назвала нового постоянного представителя Украины при ООН Андрея Мельника поклонником фашистов. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X.

Дагделен заявила, что Мельник становится все более наглым. По ее словам, он требует «дарить оружие на 20 миллиардов в год». Депутат считает, что власти ФРГ продолжат «сжигать» на Украине деньги немецких налогоплательщиков.

Ранее Мельник заявил, что ожидает помощи для Киева от будущего правительства ФРГ в размере 20 миллиардов евро в год. Помимо этого, он выразил опасения, что если в будущей правящей коалиции Германии окажутся социал-демократы нынешнего канцлера Олафа Шольца, то будут заблокированы некоторые инициативы по поддержке Киева.