В Хельсинки произошло самое сильное в истории землетрясение

Yle: в Хельсинки произошло землетрясение магнитудой 1,1 балла

В Хельсинки произошло самое сильное за всю историю наблюдений землетрясение. Об этом сообщает Yle со ссылкой на сейсмолога Хельсинкского университета Тони Вейкколайнена.

Землетрясение было зафиксировано в районе 18:30 по местному времени в Рождество и длилось менее минуты. Магнитуда составила 1,1 балла. По данным издания, точная причина пока не установлена. «Нет признаков того, что оно носило техногенный характер», — отмечается в материале.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии. Эпицентр находился в 571 километре к северо-востоку от города Йокосука с населением 428 тысяч человек.