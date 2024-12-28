Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:27, 28 декабря 2024Мир

В Хельсинки произошло самое сильное в истории землетрясение

Yle: в Хельсинки произошло землетрясение магнитудой 1,1 балла
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

В Хельсинки произошло самое сильное за всю историю наблюдений землетрясение. Об этом сообщает Yle со ссылкой на сейсмолога Хельсинкского университета Тони Вейкколайнена.

Землетрясение было зафиксировано в районе 18:30 по местному времени в Рождество и длилось менее минуты. Магнитуда составила 1,1 балла. По данным издания, точная причина пока не установлена. «Нет признаков того, что оно носило техногенный характер», — отмечается в материале.

Ранее землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Японии. Эпицентр находился в 571 километре к северо-востоку от города Йокосука с населением 428 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Украина заплатит огромную цену». Премьер Словакии Роберт Фицо раскрыл последствия западной авантюры Киева

      Захарова отреагировала на отмену «Лебединого озера» и «Щелкунчика» в одной стране

      Дудю пригрозили уголовным делом и лишением свободы

      Медведев сделал прогноз о дружбе России с США

      Россия заявила о фиксировании фактов применения Киевом токсичных химикатов

      На Украине подпольщики начали поджигать офисы почты

      В ЕС разрешили продавать смартфоны только с одним типом зарядки

      В Хельсинки произошло самое сильное в истории землетрясение

      На Украине назвали цель звонка Зеленского Вучичу

      Уролог развеял миф о популярном способе определить размер пениса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше