В Кремле отказались комментировать заявления США по авиакатастрофе в Актау

Песков не стал комментировать заявления США по крушению самолета в Актау

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления США по крушению азербайджанского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 Баку — Грозный вблизи казахстанского города Актау. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле призвали дождаться результатов расследования. «Здесь неуместно что-то об этом говорить со стороны администрации президента. В данном случае прошу вас ориентироваться на заявления [главы Росавиации Дмитрия] Ядрова», — указал Песков.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отказался отвечать на вопрос о том, какие существует «первичные признаки» того, что борт Embraer 190 якобы сбили силы ПВО России. Он также добавил, что США готовы принять участие в расследовании обстоятельств произошедшего.