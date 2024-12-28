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13:08, 28 декабря 2024Мир

В Кремле отказались комментировать заявления США по авиакатастрофе в Актау

Песков не стал комментировать заявления США по крушению самолета в Актау
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Gavriil Grigorov / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления США по крушению азербайджанского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс J2-8243 БакуГрозный вблизи казахстанского города Актау. Об этом сообщает ТАСС.

В Кремле призвали дождаться результатов расследования. «Здесь неуместно что-то об этом говорить со стороны администрации президента. В данном случае прошу вас ориентироваться на заявления [главы Росавиации Дмитрия] Ядрова», — указал Песков.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отказался отвечать на вопрос о том, какие существует «первичные признаки» того, что борт Embraer 190 якобы сбили силы ПВО России. Он также добавил, что США готовы принять участие в расследовании обстоятельств произошедшего.

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