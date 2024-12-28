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19:40, 28 декабря 2024Мир

В ООН признали 2024 год одним из худших для детей

ЮНИСЕФ: каждый шестой ребенок проживает в зоне боевых действий
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: lajulia19 / Shutterstock / Fotodom  

Каждый шестой ребенок или порядка 473 миллионов детей проживают в зоне боевых действий, что делает 2024 год одним из худших по этому показателю. Соответствующая информация размещена на сайте детского агентства ООН (ЮНИСЕФ).

«Практически по всем показателям 2024 год стал одним из худших за всю историю ЮНИСЕФ для детей, оказавшихся в условиях конфликта, — как по числу пострадавших детей, так и по уровню воздействия на их жизни», — отмечается в сообщении агентства.

Дополнительно уточняется, что в сравнении с 1990-ми годами этот показатель вырос вдвое. В частности, если 30 лет назад порядка 10 процентов детского населения находилось в зонах конфликтов, то сейчас этот показатель занимает порядка 19 процентных пунктов.

Ранее временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) призвали руководство Израиля ускорить вывод войск с ливанской территории. В ВСООНЛ также подчеркнули, что необходимо не допускать любые действия, которые могли бы разрушить и без того хрупкую стабильность в стране. Кроме того, отмечается, что миротворцы ООН будут и в дальнейшем следить за нарушениями достигнутого перемирия.

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