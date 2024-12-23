В ООН призвали Израиль вывести войска из Ливана

Временные силы ООН в Ливане призвали Израиль ускорить вывод войск из страны

Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ) призвали руководство Израиля ускорить вывод войск с ливанской территории. На это указано в публикации в официальном Telegram-канале организации на английском и арабском языках.

«ВСООНЛ настоятельно призывают к ускорению процесса вывода Армии обороны Израиля и развертыванию ливанских вооруженных сил на юге Ливана», — подчеркнули в организации.

ВСООНЛ также настаивают на необходимости не допускать любые действия, которые могли бы разрушить и без того хрупкую стабильность в стране. Кроме того, отмечается, что миротворцы ООН будут и в дальнейшем следить за нарушениями режима прекращения огня, которого удалось добиться в Ливане 27 ноября.

Ранее израильская разведка МОССАД рассказала о подробностях операции по подрыву пейджеров у руководства радикальной шиитской группировки «Хезболла» в Ливане. По ее сообщениям, была организована особенная рекламная кампания на платформе YouTube.