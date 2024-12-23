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17:03, 23 декабря 2024Мир

В Моссад рассказали об операции по пиару взрывающихся пейджеров для закупки «Хезболлой»

CBS News: Моссад провел операцию, чтобы «Хезболла» купила взрывающиеся пейджеры
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Израильская разведка Моссад провела целую операцию по пиару пейджеров, способных нести взрывающиеся устройства, на платформе YouTube, чтобы ливанская шиитская группировка «Хезболла» обратила на них внимание и закупила. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на представителей израильских спецслужб.

«Прочный. Пылезащищенный. Водонепроницаемый. Длительный срок службы батареи (...) Мы делали рекламные ролики и брошюры, и выкладывали это в интернет. И это становится лучшим продуктом в области пейджеров в мире (...) И мы получили несколько запросов от постоянных потенциальных клиентов [включая "Хезболлу"]», — рассказал представитель Моссад.

При этом собеседник подчеркнул, что представители ливанской группировки не подозревали о происхождении созданных средств связи. По его словам, были также проведены исследования о том, какой конкретно звонок на пейджер заставит быстро поднести взрывающееся устройство.

17 сентября по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции движения «Хезболла». Ранения получили более двух тысяч людей, после чего между группировкой и Израилем начались боевые действия.

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