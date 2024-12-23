В Моссад рассказали об операции по пиару взрывающихся пейджеров для закупки «Хезболлой»

Израильская разведка Моссад провела целую операцию по пиару пейджеров, способных нести взрывающиеся устройства, на платформе YouTube, чтобы ливанская шиитская группировка «Хезболла» обратила на них внимание и закупила. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на представителей израильских спецслужб.
«Прочный. Пылезащищенный. Водонепроницаемый. Длительный срок службы батареи (...) Мы делали рекламные ролики и брошюры, и выкладывали это в интернет. И это становится лучшим продуктом в области пейджеров в мире (...) И мы получили несколько запросов от постоянных потенциальных клиентов [включая "Хезболлу"]», — рассказал представитель Моссад.
При этом собеседник подчеркнул, что представители ливанской группировки не подозревали о происхождении созданных средств связи. По его словам, были также проведены исследования о том, какой конкретно звонок на пейджер заставит быстро поднести взрывающееся устройство.
17 сентября по всему Ливану, в том числе в южном пригороде Бейрута, массово взорвались пейджеры. Сдетонировавшие устройства связи принадлежали членам шиитской милиции движения «Хезболла». Ранения получили более двух тысяч людей, после чего между группировкой и Израилем начались боевые действия.