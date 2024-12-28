В России устроивший стрельбу глава поселка открыл огонь по силовикам перед задержанием

Mash: в ХМАО главе поселка грозит до 15 лет колонии за стрельбу по полицейским

Начало событий в новости Глава российского поселка устроил стрельбу после секс-скандала с его дочерью

Глава одного из поселков в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), устроивший стрельбу из-за секс-скандала с участием своей 12-летней дочери, открыл огонь по полицейским перед задержанием. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, сначала мужчина несколько раз выстрелил в потолок в доме 15-летнего парня своей дочери, а затем пошел бродить по поселку с нарезным карабином «Тигр» калибра 7,62. В таком виде его заметил местный участковый и попросил успокоиться – в ответ на это чиновник открыл огонь.

Позже на место прибыли силовики, а глава поселка убежал в дом знакомого и начал стрельбу уже оттуда. Вскоре его задержали — сейчас мужчине грозит до 15 лет колонии по трем уголовным статьям.

Предварительно, чиновник был пьян. На допросе он сказал, что сожалеет о содеянном и раскаивается.

