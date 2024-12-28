Глава российского поселка устроил стрельбу после секс-скандала с его дочерью

В ХМАО глава поселка устроил стрельбу в доме парня его 12-летней дочери

Глава одного из поселков в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) узнал об интимных отношениях своей 12-летней дочери и устроил стрельбу в доме ее 15-летнего парня. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, взял оружие и поехал домой к молодому человеку. Не застав подростка дома, он несколько раз выстрелил в потолок. На место прибыли два легковых автомобиля и машина скорой помощи.

Как уточнили изданию в силовых структурах, глава поселка уже давно знал об отношениях своей дочери. Сейчас с девочкой работают психологи, а ее парню грозит срок.

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