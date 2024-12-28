Посол Токовинин: курс НАТО в отношении России является ошибочным

Курс НАТО в отношении России является ошибочным и опасным, поскольку он ведет к дальнейшей эскалации в Европе. Об этом РИА Новости заявил посол России в Бельгии Александр Токовинин.

«Этот курс является в корне ошибочным, контрпродуктивным и, более того, опасным, так как ведет к непредсказуемым последствиям», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Североатлантический альянс продолжает увеличивать свое присутствие на российских границах, оправдывая это необходимостью «сдерживать российскую агрессию». По словам Токовинина, Москва лишь отвечает на опасные для ее интересов действия и никому не угрожает.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо раскрыл плату Киева за «западную авантюру». «Украина заплатит за эту западную авантюру огромную цену в виде потери территории и присутствия иностранных войск», — предупредил он.