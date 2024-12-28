В российском регионе водитель снегоуборочной машины задавил ребенка

По факту гибели ребенка под снегоуборочной машиной в ЯНАО завели дело

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) следователи завели уголовное дело после того, как водитель снегоуборочной машины задавил ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 109 УК РФ.

По версии следствия, днем 27 декабря на площади около культурно-спортивного комплекса «Геолог» в поселке Уренгой под колесами грузового автомобиля, задействованного в уборке снега, погиб несовершеннолетний мальчик 2011 года рождения.

Ранее водитель машины задавил детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы.