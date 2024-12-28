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07:37, 28 декабря 2024Силовые структуры

В российском регионе водитель снегоуборочной машины задавил ребенка

По факту гибели ребенка под снегоуборочной машиной в ЯНАО завели дело
Варвара Митина (редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) следователи завели уголовное дело после того, как водитель снегоуборочной машины задавил ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбудили по статье 109 УК РФ.

По версии следствия, днем 27 декабря на площади около культурно-спортивного комплекса «Геолог» в поселке Уренгой под колесами грузового автомобиля, задействованного в уборке снега, погиб несовершеннолетний мальчик 2011 года рождения.

Ранее водитель машины задавил детей на пешеходном переходе на северо-западе Москвы.

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